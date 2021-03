Juraekspert om coronadomme: »Det virker som en moralsk panik«

Fredag: En dom på to års fængsel til en kvinde for at holde brandtale til en coronademonstration. Søndag: En sigtelse mod en anden kvinde, der har lagt et billede fra en coronademonstration på Facebook. Mandag: En mand får dele af sin straf fordoblet efter vold mod politiet ved en coronademonstration.

De seneste dage har budt på flere sager, hvor politi og domstole tilsyneladende har skærpet kursen i sager, der har med corona at gøre. Det sker blandt andet med baggrund i en ny paragraf i Straffeloven, der blev vedtaget i november, og som giver mulighed for dobbelt straf for en række forbrydelser, hvis corona er involveret. Det kan for eksempel være vold mod politiet eller forstyrrelse af den offentlige orden.

Men det er blot det seneste eksempel på, at retssikkerheden i Danmark er under pres af politikere, der føler et behov for at virke handlekraftige, siger Jacob Mchangama, der er direktør for tænketanken Justitia.

»Det virker som en moralsk panik, hvor man fra myndighedernes side er ekstremt bange for, at den særlige situation, vi står i, skal føre til optøjer og uro af den slags, vi har set i andre lande, for eksempel Holland og USA«, siger han. »Det kan måske forklare, hvorfor man slår hårdere ned på ting, som man i nogle tilfælde slet ikke ville slå ned på før, og som bringer nogle paragraffer i spil, der er højst usædvanlige«.

Men vi har jo en national krise. Er det så ikke meget rimeligt at reagere på den måde?