Israel-tur var dråben: Partier vil bringe Mette Frederiksen i mindretal onsdag

Et flertal uden om regeringen vil forsøge endegyldigt at afspore det, de ser som et sololøb fra statsminister Mette Frederiksens (S) side, når det handler om at styre Danmarks vaccinestrategi.

Fra nu af skal Folketinget inddrages i bestræbelserne på at skaffe flere vacciner.

Sådan lyder det i en erklæring – en såkaldt vedtagelsestekst – som foreløbigt Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre bebuder at stille sig bag og forkynde onsdag, når der er forespørgselsdebat i folketingssalen.

»Det er selvfølgelig uacceptabelt, at regeringen og statsministeren helt egenrådigt lægger en vaccinestrategi uden at inddrage hverken parlamentarisk grundlag eller Folketingets partier«, siger Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund.