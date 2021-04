Vil slække krav i coronapas: Titusindvis af tidligere smittede kan slippe for tests

Coronapas

Adgangskrav

Det følger af en politisk rammeaftale, at borgerne kun kan få adgang til en række samfundsaktiviteter ved at fremvise et gyldigt coronapas. Kriterierne er et af følgende:

Vaccination. Du skal være færdigvaccineret. Din vaccination vil være gyldig som dokumentation fra 2 uger efter, du har fået den afsluttende vaccinedosis.

Testning.Du kan bruge en negativ test som dokumentation, hvis testen er foretaget inden for de seneste 72 timer. Den negative test kan enten være en PCR-test eller en kviktest (antigentest fra podning i næsen).

Immunitet.Tidligere coronasmitte som dokumentation ved at vise testsvaret fra din positive test. Din positive test skal pt. være foretaget inden for de seneste 2-12 uger for at være gyldig som dokumentation. Myndighederne indstiller dog nu til politisk godkendelse, at grænsen udvides til 180 dage, altså 6 måneder. Samtidig lægges der op til at kræve et positivt PCR-testsvar som dokumentation.

