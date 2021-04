Schweiz' accept af stærkt opsigtsvækkende dom kan få konsekvenser for tiggeri i Danmark

Danmark rykker nu et skridt nærmere mod at skulle bløde op på den kontroversielle tiggerilov, der som udgangspunkt giver 14 dages fængsel for at tigge på eksempelvis gågader.

Det fastslår Institut for Menneskerettigheder, efter at den schweiziske regering har valgt ikke at anke en stærkt opsigtsvækkende dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om tiggeriloven i den schweiziske kanton Genève.

Menneskerettighedsdomstolen underkendte i januar, at en tigger i Schweiz havde fået fem dages fængselsstraf for at tigge, og allerede få uger efter dommen mod Schweiz erkendte både justitsminister Nick Hækkerup og Anklagemyndigheden i Danmark, at dommen potentielt også kunne få betydning for den danske tiggerilov, der altså ifølge eksperter er hårdere end den i Schweiz.