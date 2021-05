Kina hyrer vindmølleforskere via talentprogram, som bliver mistænkt for industrispionage

Kina har i årevis rekrutteret vindmølleforskere i Danmark gennem et talentprogram, som er genstand for en omfattende FBI-efterforskning i USA. Ifølge amerikanske myndigheder bruger Kina det såkaldte ’1.000 Talenter’-program til at stjæle forskning fra vestlige lande. Nu viser en undersøgelse foretaget af Politiken, at mindst otte forskere med tilknytning til tre danske universiteter samt Vestas og Siemens Gamesa ifølge kinesiske kilder er blevet rekrutteret til det samme talentprogram.

Tre af forskerne fortsatte med at arbejde i Danmark, i flere år efter at de ifølge kinesiske kilder blev ansat i Kina som del af ’1.000 Talenter’. De oplyste aldrig deres danske arbejdsgiver om rekrutteringerne. En af forskerne benægter i dag, at han er en af ’1.000 Talenter’, selv om det kinesiske universitet, han har været tilknyttet siden 2019, har skrevet det på sin hjemmeside.

En fjerde forsker har trukket sig som medopfinder på seks kinesiske patenter som følge af Politikens undersøgelse. På hans arbejdsplads, DTU, kendte man ikke til patentarbejdet, som forskeren er kontraktligt forpligtet til at få tilladelse til af ledelsen. Universitetet undersøger sagen.