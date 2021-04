Partier tilslutter sig Mette Frederiksens vaccine-forslag. Men det kommer med betingelser

Fra næste år skal Danmark producere corona-vacciner på en privatejet vaccinefabrik, fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) til TV2 og Børsen.

»På baggrund af den dialog, vi har haft med life science-sektoren over den seneste tid, er det vores vurdering, at der er basis for at etablere produktion i Danmark på kommercielle vilkår«, siger hun til Børsen.

Til TV2 uddyber hun, at vaccinerne skal være centreret om RNA-teknologien, som Pfizer og Modernas covid-19-vacciner er lavet ud fra.

Tiltaget skal gennemføres gennem en markedshøring og et udbud af opgaven. Til det har statsministeren dog brug for Folketingets opbakning. Og umiddelbart virker det ikke urealistisk.