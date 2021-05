PET varsler nye tiltag for at stoppe spionage på universiteterne

Spionagetruslen mod Danmark er ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) markant større og mere alvorlig, end den var for blot få år siden. Det gælder også inden for forskningsområdet, hvor PET nu øger indsatsen for at bekæmpe truslen fra fremmede magter.

PET har indledt et formelt samarbejde med ledelserne på de danske universiteter, som ifølge Politikens oplysninger begyndte i efteråret. Dertil arbejder PET med en række indsatser, som skal hjælpe danske forskningsinstitutioner med at forebygge udenlandsk spionage. Et af tiltagene er rapporten »Er jeres forskning i fare?« med gode råd til forskere, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

»Danmark er på en række områder verdensførende i udviklingen af ny teknologi, f.eks. inden for energi og biotek. Det betyder også, at der er fremmede stater, der forsøger at spionere mod danske virksomheder og forskningsinstitutioner«, skriver PET i en mail til Politiken.

Den styrkede indsats kommer i forlængelse af Politikens afsløringer, at Kina i årevis har rekrutteret forskere inden for netop energisektoren i Danmark. Det er sket under talentprogrammet ’1000 talenter’, som er genstand for efterforskninger og parlamentariske undersøgelser i flere vestlige lande.