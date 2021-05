Genåbning skaber boom i behov for psykologhjælp: »Jeg er meget overrasket over, hvor voldsomt det her er«

Mange måneders hjemmearbejde og social isolation har sat sig så dybt i vaner og psyker, at tusindvis af borgere går til psykolog for at få hjælp med at komme tilbage til jobbet. Det er meldingen fra et af landets største pensionsselskaber Danica, der oplever et sandt boom i virksomhedsbetalte psykologbehandlinger. I de sidste tre måneder af 2020 var langt over 10.000 kunder i behandling, hvilket svarer til en stigning på 83 procent i forhold til samme periode året før.

Og udviklingen ser ud til at fortsætte i 2021, fortæller Danicas direktør, Ole Krogh Petersen: