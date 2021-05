Tidlligere sømandsboss: Dødsskib havde ikke tilladelse til at sejle i Norden

Passagerskibet ’Scandinavian Star’ havde ikke tilladelse til at sejle med passagerer i Norden. Det viser et hidtil upåagtet vigtigt dokument i sagen. Men den centrale oplysning blev aldrig en del af det oprindelige opgør med rederiet om den manglende sikkerhed på skibet, hvor 159 omkom efter en påsat brand i 1990.

Det fremfører tidligere formand for Sømændenes Forbund Henrik Berlau, og han fremhæver, at Søfartsstyrelsen efter branden vidste, at skibet kun havde et passagercertifikat til at sejle i farvandet omkring Bahamas.

Nu afleverer han en kritisk rapport om Søfartsstyrelsen til de to nye uvildige undersøgelser af sagen om ’Scandinavian Star’. Henrik Berlau mener, at styrelsen skulle have stoppet skibet inden den påsatte brand 7. april 1990 – hvilket kan gøre staten erstatningsansvarlig.