18-årige Mohamed går op på scenen. Han ved, at hans tale er god. I tre uger har han skrevet på den. For ham er den om liv og død

I 45 dage har musikeren og saxofonisten Benjamin Koppel under hashtagget #IKKEIVORESNAVN hver dag sendt et nyt brev til udlændingeminister Mattias Tesfaye (S). Benjamin Koppel er uenig med den socialdemokratiske regering på en række områder. Han mener, at det er ansvarsforflygtigelse at oprette et modtagecenter i Rwanda, han forstår ikke, hvorfor Socialdemokratiet ikke tager ansvar for en fornuftigt baseret fordelingspolitik i EU og viser, hvordan Danmark som et af verdens rigeste lande kan og vil hjælpe mennesker i nød, og han forstår ikke, at Danmark som eneste land i Europa vil sende syrere tilbage til Assad.

Alt det skriver han dagligt om til Mattias Tesfaye, og han opfordrer alle, der følger ham, til at gøre det samme. Han skal nemlig snart til kaffemøde med Mattias Tesfaye og vil gerne have rigtig mange argumenter at møde op med.

»De har modtaget 100.000 mails inde i ministeriet, tror jeg. Jeg ringer en gang imellem til dem. De er vist lidt trætte«, gnægger han, inden han skal på scenen for at tale til de mellem 3.000 og 5.000 mennesker, der er mødt op på Rådhuspladsen for at demonstrere mod de bebudede hjemsendelser.