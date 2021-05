Sofie Carsten Nielsen åbner for opbrud i dansk politik: »Frustrationen er enorm. Enorm«

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, og det radikale bagland er kørt så sur i samarbejdet med den socialdemokratiske partiregering, at hun åbent flirter med tanken om at finde andre samarbejdsrelationer.

»Jeg har svært ved at se for mig bare at fortsætte på den her måde«, siger Sofie Carsten Nielsen.

To år som støtteparti for statsminister Mette Frederiksen har ifølge den radikale leder efterladt hendes bagland i en tilstand af grundfæstet ærgrelse.