Overblik: Regeringen vil skabe bedre balance i Danmark - se hvordan

Der skal være en bedre balance mellem land og by. Det er et af hovedmålene i regeringens ’Tættere på’-udspil, der lægger op til markante forbedringer af mulighederne for at tage sin uddannelse uden for de fire store universitetsbyer og til øget støtte til lokalsamfundene og bymidterne.

Planen indeholder en lang række greb, der skal rette op på skævhederne og øge provinsbyernes muligheder for at fastholde unge færdiguddannede og et aktivt handelsmiljø.