Klager over elselskaber er eksploderet

Antallet af klager over ulovlige salgsmetoder og vildledning fra elselskaber, der forsøger at kapre elkunder, er eksploderet over de senere år. Fra 2012 til 2020 steg antallet af årlige klager til Forbrugerombudsmanden fra 30 til 732.

Klagerne har indtil nu ført til, at Forbrugerombudsmanden har politianmeldt 9 elselskaber – det seneste i torsdags – men alligevel ser et par af elselskaberne ud til at fortsætte med ulovlighederne.

Det får Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen til at sige, at der er behov for at overveje skrappere sanktioner ved grove og systematiske overtrædelser, som kunne være højere bøder eller fængselsstraf.