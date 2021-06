Dansk bistand til biodiversitet er mere end halveret

Tilbagegangen i natur- og artsrigdom skaber mange problemer, også i forhold til at løse klimakrisen og ved at øge risikoen for pandemier. Derfor satte det internationale samfund i 2011 som mål, at bistanden til at sikre biodiversitet skulle fordobles inden 2015. Det mål er Danmark meget langt fra at leve op til, viser en ny opgørelse.

Faktisk var den danske bistand til formålet i 2019 på 191 millioner kroner, hvilket er under det halve af de 600 millioner kroner, der er gennemsnittet for 2006-10. Den periode er udgangspunkt for målet. Udviklingen i den danske bistand adskiller sig fra det generelle billede for de øvrige rige lande.

At niveauet er så lavt, kommer bag på Hans Peter Dejgaard fra Inka Consult, som står bag opgørelsen. Han har fulgt dansk udviklingsbistand tæt i mange år, også som konsulent for Danida, Udenrigsministeriets afdeling for udviklingsbistand. Han anerkender, at Danmark kommer fra et højt udgangspunkt, men bistanden burde ligge i hvert fald 60-70 procent højere end udgangspunktet, mener han.