Ansat på friskole sigtet for krænkelser af elever

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En ansat på en nordjysk skole er blevet sigtet for at have udsat piger fra skolen for blufærdighedskrænkelse. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om piger fra Aabybro Friskole i alderen 8 til 13 år, men antallet af potentielle ofre er ikke meddelt.

»Vi kan bekræfte, at vi i øjeblikket efterforsker en sag om blufærdighedskrænkelse på friskolen i Aabybro«, udtaler efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Politiet fik en anmeldelse om sagen 21. april.

Der er ikke mange oplysninger om sagen. Blandt andet er det uvist, hvilken stilling den sigtede person har på skolen.

»Efterforskningen kører, og vi er i fuld gang med at tale med de implicerede i sagen. Derfor er det begrænset, hvad vi kan og vil sige om sagen i øjeblikket«, lyder det fra Frank Olsen.

ritzau