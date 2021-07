Flere danskere får psykologhjælp via deres sundhedsforsikring

Mere end 2,3 millioner danskere er nu dækket af en sundhedsforsikring, der blandt andet giver adgang til at få en hurtig knæoperation på et privathospital. Fra 2015 til 2020 er antallet af sundhedsforsikrede danskere steget med 500.000 personer, viser en ny analyse fra Forsikring & Pension.

Langt de fleste sundhedsforsikringer er betalt af arbejdsgiveren eller bygget ind i de ansattes arbejdsmarkedspensioner. Men antallet af individuelt tegnede, private sundhedsforsikringer, hvor forbrugerne selv betaler hele regningen, stiger også markant.

Antallet af private ordninger er vokset fra 60.000 til mere end 152.000 ordninger i perioden fra 2018 til 2020 – altså langt over en fordobling på bare to år, viser analysen. Og det er ikke mindst muligheden for at få hurtig psykologbistand, der bliver brugt flittigt i de populære sundhedsforsikringer.