DF vil undersøge danske forbehold fra menneskeretskonvention

Regeringen bør pålægges at lave en uafhængig ekspertundersøgelse af, hvad der sker, hvis Danmark ikke følger Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det mener formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl, der vil stille forslaget i Folketinget, skriver Jyllands-Posten.

»Spørgsmålet er, om der vil være nogen konsekvenser ved, at der en gang imellem er en sag, hvor vi siger: Det kan godt være, at I mener det, men vi følger det, der er sund fornuft«, siger han til avisen.

DF vil desuden have, at den uvildige ekspertgruppe skal se på muligheden for helt at gå ud af konventionen for senere at gå ind i den igen med visse forbehold.

Thulesen Dahl ønsker også, at man ser på at afskaffe inkorporeringsloven fra 1992. Loven gjorde, at menneskerettighedskonventionen ud over at være vedtaget som europæisk lov også blev skrevet ind i dansk lovgivning.

ritzau