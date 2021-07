Thulesen Dahl opfordrer til indgreb i sygeplejersker--nes strejke

Politikerne på Christiansborg står langtfra i kø for at kommentere sygeplejerskernes strejke. Der bliver henvist både til sommerferie, og at det er et overenskomstområde, som de ikke vil blande sig i. Tidligere på ugen gik Enhedslisten dog ud og krævede, at statsministeren afbrød sin ferie for at starte forhandlinger om sygeplejerskernes løn. Og nu melder Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sig i koret af utålmodige politikere. Regeringen bør lave et indgreb hurtigst muligt, mener han.

For hvorfor lade de nuværende 40.000 udskudte operationer, som sygeplejerskestrejken har forårsaget, blive til 80.000 eller 120.000, før man gør noget, spørger han.