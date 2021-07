Fem personer er i kritisk tilstand efter trafikulykke

Fem personer - herunder både børn og voksne - er lørdag aften i kritisk tilstand efter en større trafikulykke ved Kalundborgvej ved Svebølle på det vestlige Sjælland.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz ved 18-tiden lørdag.

Tre eller fire biler har været involveret, og de tilskadekomne er i øjeblikket ved at blive vurderet. Lægehelikopter og seks ambulancer er på stedet.

»Det er sket ved kilometermærke 33 på Kalundborgvej lige ud for Svebølle. Der er fem, som bliver betegnet som i kritisk tilstand«.

»Man arbejder på stedet derude og laver det, der hedder triage, hvor man går ind og vurderer dem. Helikopteren er på stedet med lægen og akutbilen, og så tager man dem derhen, hvor man mener, det er bedst at tage dem hen«, siger vagtchefen.

En bilinspektør er også tilkaldt, og politiet oplyser, at vejen vil være lukket i flere timer.

En bilinspektør tilkaldes altid ved alvorlige ulykker for at undersøge både ulykkesstedet og de involverede køretøjer for at fastslå, hvad der gik galt.

ritzau