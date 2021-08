Marcus Knuth: Man skal passe på med at male et billede af Afghanistan som Saigon i 1975

De afghanske tolke og lokalansatte har risikeret livet for Danmark i krigen mod Taleban. Hvorfor er de ikke allerede på et fly på vej til Danmark?

»Som tidligere soldat i Afghanistan har jeg den helt klare holdning, at man lader ikke nogen i stikken. Det skal vi selvfølgelig heller ikke gøre med vores tidligere tolke og medarbejdere. Mig bekendt har vi gennem de sidste 20 år ikke mistet én eneste af vores tidligere tolke til hævnangreb fra Taleban (flere er dog faldet i kamp, red.). Sådan skal det også være fremadrettet. Derfor skal vi have sagsbehandlingen af dem, der ansøger nu, op i et meget højt gear. De tal, jeg har fra Forsvarsministeriet, viser, at der i juni blev givet asyl til 8 ud af 22 ansøgere, mens andre får hjælp lokalt. Den balance ønsker vi at holde. Dem, der har brug for at få asyl, skal have asyl. Og dem, myndighederne mener skal have hjælp lokalt, skal have det«.