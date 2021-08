Demonstranter får lov til at råbe antivaccine-budskaber fra megafon på bil

Borgere i Nordsjælland kan fra mandag og de kommende dage forvente at høre anti-vaccine-budskaber fra en kørende demonstration.

En kørende demonstration er nemlig godkendt til at køre rundt i Nordsjælland og udsende budskaber fra en megafon på taget af en bil.

Det oplyser Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry.

»Vi har en demonstration anmeldt, som løber fra i dag af og ugen ud, så det har de fået lov til. Vi har godkendt, at de må køre fra klokken 10.00 i dag (mandag, red.) og frem til den 20. august klokken 20.00«, siger David Borchersen, vagthavende ved Nordsjællands Politi.

Bilen med skriften ’Agenda 21’ på siden og en megafon på taget har i løbet af mandagen kørt rundt i gaderne i Hillerød.

»Nej tak til vacciner«, lyder budskabet blandt andet fra passagerne.

Det larmende arrangement og den mystiske bil har fået flere hillerødborgere til tasterne, hvor de i en lokal facebook-gruppe diskuterer, hvad passagernes budskab er. En af dem er Sarah Felicia Dalsgaard.

»Jeg gik forbi bilen, og megafonen kørte på fuld tryk. Men jeg kunne ikke høre helt, hvad de sagde. Det er meget højt, og meget utydeligt, så jeg synes, det er ret mislykket«, siger hun til TV 2 Lorry.

Selv tager hun afstand fra arrangementet, som hun ikke tror gør en forskel.

»Folk skal selv have lov til at bestemme. Hvis der kørte en bil med det modsatte budskab, ville jeg også synes, det var forkert. Det skal være op til folk selv at vurdere, om de vil vaccineres eller ej«, siger hun.

»Lidt til grin«

Også Cecilie Buch Sejten har overværet bilen, der kører gennem Hillerød.

»I mine øjne var det lidt til grin. Dårlig propaganda til et budskab, de tydeligvis står inde for. Jeg er selv neutral i hele diskussionen, og er fuldt vaccineret, fordi jeg håber på et bedre Danmark, men det føltes lidt latterligt«.

»De skaber opmærksomhed omkring sig, fordi det er atypisk, men folk, der kørte forbi i både bil og på cykel, grinede af dem. Så på en måde skabte det vel lidt god stemning?«, siger hun til TV 2 Lorry.

Nordsjællands Politi oplyser, at den kørende demonstration er godkendt til at måtte køre på alle veje i politikredsen, så længe den har udgangspunkt i Hillerød.