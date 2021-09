Ny måling: Tre ud af fire danskere bifalder den øgede fokus på at undgå grænseoverskridende adfærd

Tre af fire danskere mener, at det er positivt med et øget fokus på at undgå grænseoverskridende adfærd. Danskernes melding er et moralsk rygstød til at sige fra, mener Djøf, der har fået lavet undersøgelsen.