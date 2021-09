Børn stævner Danmark: Hent os hjem fra Syrien

To danske brødre på to og fire år lever et liv præget af angst og dårligt helbred i en fangelejr i Syrien. Brødrene er en del af i alt fem børn med dansk statsborgerskab, som Danmark efterlader, fordi man ikke vil have deres mødre med i en evakuering.

Dermed bryder den danske regering dansk lov og internationale konventioner, mener foreningen Repatriate The Children - Denmark (RTC), som nu hiver den danske stat i retten.