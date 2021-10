Her er de fire største knaster for landbruget – og hvordan regeringen savede igennem dem

Tre milliarder kroner og betydeligt mere frihed til, hvordan landmændene kan være med til at sikre mindre iltsvind og klarere vand i de danske fjorde. Det var hovedprisen for, at regeringen fik et bredt forlig om at sænke landbrugets belastning af klima og miljø.

Under den sidste del af forhandlingerne havde meget af debatten handlet om et bindende mål for, hvor meget landbrugets udslip af drivhusgasser skal falde. Det bindende mål endte med at blive meget ambitiøst, men det var i sidste ende ikke, hvad der skilte parterne lige op til deadline. Det var derimod betalingen og frem for alt, hvor meget gødning landmændene kan hælde på markerne.