»Ring med det samme – haster!«: Læs alle de omstridte sms'er og mails under minkskandalen

Som led i Minkkomissionens arbejde er der blevet fremlagt en række sms-korrespondancer, der kaster lys over kommunikationen mellem regeringens ledende embedsfolk i dagene, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet.

Her er overblikket over sms’erne fra Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, dagen efter pressen fik nys om, at der manglede lovhjemmel til beslutningen, om at alle mink skulle aflives. I den forbindelse skrev daværende fødevareminister, Mogens Jensen (S), en udtalelse til pressen, hvor det blandt andet fremgik, at »regeringen har besluttet, at det hastede«.