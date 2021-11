Nu kaster han håndklædet i ringen: Afviser at genopstille som formand ved muligt ekstraordinært årsmøde

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, beder partiets hovedbestyrelse om at indkalde til et ekstraordinært årsmøde, hvor partiet kan vælge en ny formand. Det sker efter endnu et valgnederlag med Thulesen Dahl som formand.

»Der kommer også et punkt på dagsordenen, der hedder ekstraordinært årsmøde med valg af ny formand, fordi det er klart, at med det resultat vi har fået, så er det en situation, hvor jeg også må påtage mig mit ansvar. Og vi står i en situation, hvor jeg vurderer, at der godt kan være brug for, at man prøver noget helt nyt«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Stiller du selv op til det ekstraordinære årsmøde?

»Nej, det er klart, at et ekstraordinært årsmøde - hvis hovedbestyrelsen beslutter det - så er det jo en situation, hvor det bliver lavet, for at vi kan starte på en frisk og komme ud af det dødvande, som vi har været i igennem de seneste par år«, siger Thulesen og fortsætter:

»Der skal ske noget ekstraordinært nyt i Dansk Folkeparti, vi skal ud og genvinde kontakten med danskerne, og det skal vi i et andet omfang end det, kommunalvalget viste i går. Og det er derfor, at jeg lægger op til en grundig evaluering af alt det her. Og hvis man som formand lægger op til det, så skal man også være villig til, at det er ens egen post, der også bliver sat ind i forhold til det«.

Det lyder som om, at du næsten beder hovedbestyrelsen om at finde en ny formand. Er det sådan, vi skal høre det?

»Det er hvert fald sådan, at jeg tager konsekvensen af det kommunalvalg, vi har fået. Jeg mener også, at der er en landstendens i det. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg synes, vores folk rundt lokalt har gjort det godt. Jeg synes faktisk, de har kæmpet kampen. Derfor kommer jeg ikke til at kaste skylden for det dårlige resultat i går på vores lokale folk. Det må vi som ledelse også tage ansvaret for«.

Men du går ikke af?

»Nej, jeg tager ansvaret for at køre processen igennem. Det skal foregå på en ordentlig måde, og vores medlemmer skal have lejlighed til at mødes, vores tillidsfolk skal have lejlighed til at mødes og tage stilling til, hvordan vi kommer bedst videre«.

Hvem håber du eventuelt vil stille op som ny formand?

»Der er jo nogle ting, hvor man skal finde ud af, hvad skal man blande sig i, og hvad skal man ikke blande sig i. Og jeg skal være bevidst om, at mit ansvar som formand i Dansk Folkeparti er at sørge for, at der er en ordentlig proces omkring det her. Og det tager jeg ansvaret for. Men det er partiet, der må finde ud af, hvordan kommer man bedst videre. Og der er jeg et medlem ud af rigtig, rigtig mange«.

Fortsætter du som formand, hvis ikke hovedbestyrelsen inds