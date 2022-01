Regeringen åbner for mere udenlandsk arbejdskraft

Erhvervslivet skriger på mere arbejdskraft, og måske venter der mere af den slags udefra i den nærmeste fremtid.

I sin nytårstale siger statsminister Mette Frederiksen (S) i hvert fald, at regeringen ’er villig at diskutere’ mere udenlandsk arbejdskraft.

Det vil i givet fald falde i god jord hos støttepartiet De Radikale, som længe har ønsket mere udenlandsk arbejdskraft, og det vil også være en fremstrakt hånd til borgerlige partier som Venstre og De Konservative.

»I debatten om regeringens reformudspil har erhvervslivet ønsket, at det skal være lettere at få arbejdskraft udefra. Det er vi villige til at diskutere. Men vi skal gøre det klogt«, siger Mette Frederiksen.

Hun henviser til, at regeringen vil have flere til at arbejde mere og derfor sidste år fremlagde udspillet ’Danmark kan mere 1’.

Men forhandlingerne er endnu ikke gået i gang. Det er fortsat uvist, hvornår forhandlingerne begynder.

»Vi besluttede for mange år siden, at vi ikke skal have fri indvandring til Danmark. Den beslutning ønsker vi at holde fast i«.

»Derfor skal vi kun hente arbejdskraft ind, som der er mangel på. Det skal være for en afgrænset periode. Og det skal selvfølgelig ske på en ordentlig måde«, siger Mette Frederiksen.

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, er ifølge B.T. tilfreds med, at Mette Frederiksen kommer ind på emnet. Men der skal også tænkes i langsigtede løsninger.

»Det brænder på. Vi mangler løsninger på langt sigt. Ikke bare på det, der står og blinker lige nu«, siger Sofie Carsten Nielsen ifølge B.T.

Klar til at gå ind i forhandlinger

Emnet om udenlandsk arbejdskraft er et akut problem for Mette Frederiksen, mener politisk redaktør hos Avisen Danmark Casper Dall.

»Statsministeren har brug for, at der sker noget på dette område, og her giver hun en indrømmelse til De Radikale og nogle af de borgerlige partier ved at sige, at hun er villig til at se på, hvordan man kan få udenlandsk arbejdskraft ind over landets grænser«, siger Dall.

Politisk kommentator Hans Engell vurderer, at erhvervslivet vil glæde sig over statsministerens melding, mens Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til gengæld vil være mindre glade.

»Nu tager Mette Frederiksen skridtet fuldt ud i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Nu er regeringen klar til at gå ind i forhandlinger«, siger Engell.

Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, er tilfreds med ’de nye toner’ fra regeringen.

»Det er ingen hemmelighed, at vi igennem det meste af 2021 har været meget utålmodige efter at se håndfaste politiske løsninger på den massive samfundsudfordring, som mangel på arbejdskraft udgør i hele landet på tværs af brancher«.

»Vi venter som bekendt stadig på den politiske handling. Så det er særdeles lovende for reformforhandlingerne, at regeringen har lyttet til erhvervslivet og nu ændrer kurs omkring international arbejdskraft«, siger han i en pressemeddelelse.

