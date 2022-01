51-årig idømt fængselsstraf og udvisning for voldtægt af sin kone

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 51-årig mand er fredag blevet idømt fire års fængsel for at have voldtaget og udøvet vold mod sin hustru adskillige gange. Det har Retten i Herning besluttet, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Han er derudover blevet udvist af landet for bestandigt.

Manden, som blev anholdt 18. maj 2021, var også tiltalt for blufærdighedskrænkelse, psykisk vold og ulovlig tvang. De forhold blev han frifundet for.

Ud over at have voldtaget sin kone og udøvet vold mod hende, blev han i retten kendt skyldig i at have truet sin ægtefælle. Den tiltalte nægtede sig skyldig i alle anklager og ankede dommen på stedet.

ritzau