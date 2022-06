Ny lov giver statsgaranti til boliglån i yderområder

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en ny lov, der gør det muligt at optage et lån med statsgaranti til at købe en bolig på landet.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kalder det i en pressemeddelelse for en ’kæmpe sejr for danskere, der gerne vil bo i vores skønne landdistrikter’.

»Med loven sikrer vi, at det ikke er postnummeret, der afgør, om man kan