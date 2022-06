Lækket mail: Kommission varsler retligt efterspil mod embedsmænd

Berørte advokater og arbejdspladser vil torsdag få besked om, at der ifølge Minkkommissionen er grundlag for at rejse tjenestemandssager mod embedsmænd som direkte konsekvens af Mink-sagen, fremgår det af mail fra kommissionen, som Politiken har indsigt i.