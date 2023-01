Vanopslagh: Løkke bytter »faste principper« for ministerposter

Alex Vanopslagh (LA) kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) for at give køb på sine principper om de danske børn i Syrien. Moderaterne mener det samme, som de tidligere har givet udtryk for, lyder det fra politisk ordfører.