Alternativet sagde ja til at fælde københavnske træer - DF sagde nej Det blev et særegent udfald, da de københavnske politikere skulle tage stilling til fældningen af flere bevaringsværdige træer i Carlsbergbyen. Begge partier efterlyser andre løsninger end at gribe efter motorsaven.

KØBENHAVNS TRÆPOLITIK Københavns Kommune har besluttet, at der træerne i byen skal prioriteres højere. Det sker efter regler, skal sikre, at det grønne ikke forsvinder, når byens andre funktioner skal tilgodeses og byen fortættes. Her er de fem principper: Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares.

Særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares.

Der skal plantes flere træer i København.

Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.

Der skal sikres et varieret træartsvalg i København. Kilde: Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025.

En håndfuld bevaringsværdige træer skal nu fældes i Carlsbergbyen.

Det har delt politikerne i Borgerrepræsentationen, hvor blandt andre Dansk Folkeparti ikke vil være med til at hugge dem ned, mens Alternativet stemte ja til at sætte motorsavene i gang.

Under arbejdet med at omdanne Carlsbergs gamle område til en tæt ny bydel har Københavns Kommune udpeget 330 træer som bevaringsværdige. 169 af dem skal have lov at stå - hvis de vel at mærke ikke står i vejen for byggeplaner eller biler.

Ved det seneste møde i teknik- og miljøudvalget var fældningen af flere af de bevaringsværdige træer på dagsordenen. Et flertal besluttede, at de nogle af gamle træer skal fjernes, så de ikke står i vejen for indretningen af den nye bydel.

Blandt andet ryger nogle træer i rækken langs Vesterfælledvej for at gøre plads til biler i krydset ved Ny Carlsberg Vej.

En af de politikere, der stemte nej tak til forslaget, var Dansk Folkepartis Finn Rudaizky. Alternativets Fanny Broholm stemte til gengæld for fældningerne.

Jeg repræsenterer borgerne og kan ikke bare gå med til det med, at der bliver hugget træer ned, fordi forvaltningen synes, at det er det bedste. Finn Rudaizky

Rudaizky er ikke tilfreds med, at det tilsyneladende ikke var blevet undersøgt, om det var muligt at undgå at fælde træerne.

Og Broholm er i dag ikke glad for beslutningen.

DF: Var der andre løsninger end at fælde træerne?

Begge borgerrepræsentanter savner alternative løsninger, som kunne betyde, at træerne ikke skal fældes.

»Der var ikke fra forvaltningens side fremlagt nogen beskrivelse af, hvordan man kunne gennemføre planerne uden at fælde de træer. Jeg bliver kun bedt om at tage stilling til fældningen, men får ingen forklaring på, om det kan løses på en alternativ måde. Så jeg føler mig en smule ført bag lyset«, siger Finn Rudaizky.

»Jeg repræsenterer borgerne og kan ikke bare gå med til det med, at der bliver hugget træer ned, fordi forvaltningen synes, at det er det bedste«, tilføjer han.

Rudaizky undrer sig over, at Alternativet stemte for fældningerne og hæfter sig ved, at det sker lige efter partiet nej til at støtte en udvidelse af metroen til Sydhavnen.

»Det er en mystisk stemmeafgivning, de kommer med. De har hevet valget hjem på en grøn politik og det første, der sker er, at de først stemmer mod en metrolinje til Sydhavnen og nu fældningen af de her træer«, lyder hans kommentar.

Jeg er ked af, at jeg ikke gik længere for at få belyst alternativer til at fælde træerne. Fanny Broholm

DF-borgerrepræsentantens opfattelse kan Alternativets medlem af teknik- og miljøudvalget ikke genkende.

»Vi sagde, at vi ville have store, sammenhængende naturområder. Der er forskel på dét og vejtræer. Men i fremtiden vil vi gå langt for at bevare hvert enkelt træ«, siger Fanny Broholm.

Alternativet har fortrudt

Broholm lægger ikke skjul på, at hun ikke føler sig tilstrækkeligt orienteret af det materiale, der blev lagt foran de folkevalgte.

»Jeg er meget enig med Finn. Det blev fremlagt, som om et nej til dispensationen var et nej til øget trafiksikkerhed i området. For så var der ikke plads til svingbanen. Det var min vurdering, at det var bedst at være pragmatisk i det tilfælde og prioritere trafiksikkerheden. Det så ikke ud til, at der var alternative muligheder. Min forudsætning for at stemme som jeg gjorde var, at der ville blive en usikker trafikal situation, hvis de træer ikke blev fældet«, siger hun om afstemningen.