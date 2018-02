Ninna Hedeager Olsen: De virkelige parallelsamfund er der, hvor der kun bor rige mennesker

FOR ABONNENTER

Hamrende koldt er det, og tanken om at blive fragtet rundt i byen på bagsædet af en stor lun borgmesterbil er tillokkende. Men det bliver der ikke noget af.

Vi skal ud at se på ghettoer – både for de rige og for de fattige – og undervejs tale om den blandede by med Københavns nyligt tiltrådte teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten. Og i lighed med sin forgænger, partifællen Morten Kabell har også hun frasagt sig retten til tjenestebil med chauffør. Så vi skal cykle.

Men heller ikke borgmestre fra Enhedslisten er immune over for kulde. Så da vi mødes ved medborgerhuset på Islands Brygge, foreslår Ninna Hedeager Olsen – som, siger hun selv, er en frossenpind – at vi indleder interviewet inde i medborgerhusets café, og det giver god mening.

Hun er oprindelig jyde, født og opvokset i Hammerum øst for Herning, og flyttede tiltrukket af storbyens mangfoldighed og muligheder til hovedstaden i 2001. De første to år boede hun på Vesterbro, nærmere bestemt i Dybbølsgade, og det var en bydel under total forandring, hun dengang landede midt i.