En klodset løsning: Terrorsikring fører bilister lige ind i en trafikfælde Lokale ser nærmest dagligt biler og lastvogne ramme ind i store stenblokke på Rosengården. Trafikanterne advares ikke om, at de kan komme i knibe, hvis de kører ind i området, advarer beboere og butiksdrivende.

Et par gange eller tre om ugen hører Bente Lillevang den lyd, hun efterhånden kender alt for godt: Lyden af en bilside, der skraber mod en stenblok.

Endnu en gang er en trafikant fanget i den fælde, Københavns Kommune ifølge hende og andre omkringboende har lavet for enden af Peter Hvitfeldts Stræde i det indre København. Problemet er den terrorsikring, der er sket i området.

Krystalgade er spærret for motorkøretøjer. Derfor fanges bilister og lastbilchauffører, der uforvarende kører ad Landemærket forbi Rundetårn, i en blindgyde, mener de lokale beboere og forretningsdrivende. Og der er ingen skilte, der advarer om forholdene.

Billisterne drejer op ad Peter Hvitfeldts Stræde, når de møder vejspærringen i Krystalgade. Men for enden af det smalle stræde står flere stenblokke, der er vanskelige at komme forbi for biler, varevogne eller andre, der forvilder sig derind.

Terrorklodser påkøres stort set dagligt

Resultatet er næsten daglige påkørsler af stenblokkene. Privatbiler får revet kofangere og pyntelister af, og lastbiler skubber stenblokkene til side, når de prøver at manøvrere rundt om hjørnet. Det er dyrt for bilejerne, og må - vurderer de lokale - også koste Københavns Kommune en del, fordi stenene hver gang skal sættes på plads.

Hver gang en af stenblokkene er skubbet til side af et tungt køretøj, skal Københavns Kommunes vejarbejdere rykke ud for at få de 400-500 kilo tunge sten lagt ned i deres huller i belægningen igen.

»Det må være hundedyrt for alle. Der er ingenting, der fortæller dig, at kører du ad Landemærket over Købmagergade, bliver du fanget«, mener Bente Lillevang, der fra sin butik på hjørnet har første parket til de mange uheld.

Mindst en gang om dagen hører vi braget, når de kører ind i klodserne. Sidst var det en Polo. Pia Nielsen

Pia Nielsens skrivebord ligger lige overfor Lillevangs butik, så hun kan også følge med i de mange uheld. Det er ofte lastbiler, der kommer i knibe, men også personbiler har svært ved at komme rundt om stenblokkene.

Foto: Privat En lastbil er endt i det, de omkringboende ser som en trafikfælde for enden af Peter Huitfeldts Stræde, hvor den har store vanskeligheder ved at komme videre. Privatfoto.

»Mindst en gang om dagen hører vi braget, når de kører ind i klodserne. Sidst var det en Polo. Så får de lige skrællet siden af. Et par gange om ugen kommer nogle fra kommunen og skal grave klodserne ned igen«, siger hun.

»Det er stort set umuligt for biler at komme rundt om hjørnet. Og bilisterne ser ikke klodserne, for de har samme farve som fliserne. Som bilist ville man gerne have vidst, at man ikke kunne komme ud, når man først kom ind i den labyrint«.

Kørende ledes ad tætbefærdede gågader

Den eneste udvej fra 'fælden' er at køre ad gågaderne i Rosengården og Fiolstræde og komme ud til Nørreport Stations fodgængerområde. Her skal de køre hele vejen ad fodgængerarealet hen til Gothersgade for at komme ud på en ordinær vejbane.

De må ikke dreje til højre, for det vil føre dem ind over Kultorvets gågadearealer.

Beboere og butiksdrivende efterlyser synlig skiltning og løsninger, der kan gøre noget ved den fælde, der efter deres mening er opstået i Peter Hvitfeldts Stræde.

»Rosengården har nu mere status som en gennemkørselsgade end en gågade«, skriver de i et bønskrift til Københavns Kommune. De advarer mod det, de anser for at være et unødigt trafikkaos og foreslår, at der generelt lukkes for indkørsel ad Landemærket ved Suhmsgade/Pilestræde.

Gaderne kan i stedet gøres til gågader til gavn for bylivet - og for de bilister, der så ikke længere vil komme i karambolage med stenblokkene for enden af Peter Hvitfeldts Stræde, mener beboere og forretningsindehavere.

Politiken har forsøgt at få en kommentar til miséren fra Københavns Kommune, som dog ikke har fundet mulighed for at svare endnu.