Politikere er klar til at genoverveje nyt kvalitetstillæg for at køre i metro

Når Cityringen, den nye del af Københavns metro, åbner om cirka et år, skal passagererne til at betale et såkaldt »kvalitetstillæg« for at køre med de førerløse tog. Det kunne Politiken fortælle tidligere i dag.

Indførelsen af kvalitetstillægget blev besluttet allerede i forbindelse med, at loven om at bygge Cityringen blev vedtaget for mere end 10 år siden i 2007.

Men nu er de tre største partier i forligskredsen bag loven (V, S og DF) parate til at se på, om det virkelig er nødvendigt at indføre tillægget, der for eksempel betyder, at prisen for et 2 zoners pendlerkort til den kollektive trafik i København stiger fra 395 kroner til 475 kroner om måneden, hvis kortholderen gerne vil bruge metroen - en prisstigning på 20 procent.

For en enkelt billet stiger prisen fra 15 kroner til 16,60 kroner i myldretiden og til 16,28 kroner, når der ikke er så mange passagerer. Prisstigningen betyder samtidig, at der ikke længere vil være ens priser for at køre med bus, S-tog og metro i København, og der skal opstilles en ny slags stander til at checke ind og ud med Rejsekortet, når man vil køre med metro.

»Det virker helt forkert og bureaukratisk. Det skal være sådan, at når man kører med kollektiv trafik i København, så er systemerne helt parallelle, uanset om det er med bus, tog, metro eller letbanen, når den åbner«, siger socialdemokraternes transportordfører Rasmus Prehn (S).

Han understreger, at han ikke var transportordfører, da loven blev vedtaget, og at der kan være helt særlige årsager til, at man i sin tid valgte, at passagererne skal pålægges et ekstra tillæg for at køre med metro.

»Men det virker uhensigtsmæssigt og træls, og hvis det overhovedet kan lade sig gøre at finde en anden løsning, så vil vi i Socialdemokratiet gerne være med til det. Den høje pris er i sig selv et problem, men det holder ikke, at vi nu også risikerer at gøre det mere besværligt at køre med kollektiv trafik«.

Vil diskutere det i næste uge

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) er også indstillet på at finde en anden løsning, hvis det er praktisk muligt.

»Jeg kan godt forstå, at passagererne er trætte af, hvis det bliver mere bøvlet at skifte mellem de forskellige transportformer. I Venstre står vi selvfølgelig ved den aftale, vi har indgået, men hvis vi i forligskredsen kan blive enige om noget andet, så er det bestemt en mulighed. Jeg vil drøfte det med de andre ordførere på vores møde i næste uge«, siger han.

Samme melding lyder fra Kim Christiansen (DF), som er transportordfører for Dansk Folkeparti.

»Det bør være så nemt som muligt at skifte mellem de forskellige transportmidler. Det er jo derfor, vi har lavet Rejsekortet. Nu må vi i forligskredsen sætte os sammen og finde ud af, hvad der er op og ned og se på, om vi kan løse det«.

I Enhedslisten, som står udenfor forliget om Cityringen, er transportordfører Henning Hyllested (EL) himmelfalden over, at det her overhovedet skal være en diskussion.

»Jeg lytter med et stort, stort SUK. Det er minimum to-tre skridt tilbage i forhold til alt det, vi har arbejdet så hårdt på at få til at fungere med Rejsekortet. Det er ikke til at bære. Det er fandme frustrerende for at sige det rent ud«.

Han frygter, at den højere pris og det mere besværlige skift mellem metroen og de andre transportformer i Københavns kollektive trafik vil få flere til at vælge at tage bilen i stedet for.