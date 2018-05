»Kaotisk« situation i København: Efter seks år mangler skolebørn stadig en fast skole Naboskoler og pavilloner - det er nødløsningerne for Skolen i Sydhavnen, som heller ikke i de næste tre-fire år vil kunne rumme sine elever. Først skal nogle af dem busses syv kilometer væk. Så skal de gå i en ny pavillionskole. Forældre: »Det er kaotisk«

En skolevej på syv kilometer er måske ikke noget særligt for elever enkeltvis ude omkring i landet.

Men hvad nu hvis det drejer sig om mange skoleklasser i storbyen, der i en stor del af deres skoletid ikke har prøvet andet end at gå på fremmede skoler eller i forskellige midlertidige pavilloner? Og som efter sommerferien skal i gang med endnu en årrække som skolenomader?

Det er virkeligheden for en stor del af eleverne fra Skolen i Sydhavnen i København, som efter nogle år med skiftende skoleadresser fra august skal køres syv kilometer væk til Skolen på Amagerbro på Amager.

Busordningen skal fungere, indtil de sidst på året kan flytte ind i nye (igen midlertidige) pavilloner en halv kilometer væk på det ret øde område Enghave Brygge - op og ned ad et kraftværk samt en metrobyggeplads med masser af tung lastbiltrafik.

Årsag er, at Skolen i Sydhavnen fra starten er bygget alt for lille i forhold til det eksplosivt voksende antal børn i området, hvor nye boligblokke tages i brug hele tiden. Nødløsningerne skal være i funktion, indtil Skolen i Sydhavnen er blevet udvidet med endnu et spor, og der er bygget en skole mere i området.

Pladsmanglen har blandt andet betydet, at fællesrum og faglokaler er blevet inddraget som klasseværelser. Og at der har været op til 31 elever i nogle af de mindste klasser.

Forældrene har i et åbent brev til overborgmester Frank Jensen (S) udtrykt deres utilfredshed sådan her:

»Vi får lyst til at fortælle dig, at når der bygges nye lejligheder i et område, så flytter der beboere ind, som har brug for skoler, børnehaver, vuggestuer, grønne områder og en generel velfungerende infrastruktur. For det virker ærlig talt som om, at den virkelighed er gået hen over hovedet på Københavns Kommune, når man ser på de nye bydele«.

Tumultarisk

At situationen eskalerer fremgår af, at Skolen i Sydhavnen i sidste skoleår udover de 90 elever, der startede i 0. klasse, modtog ekstraordinært mange nye elever på de andre klassetrin: 69. Mod normalt for en skole af den størrelse 6-7 børn på et år.

Onsdag skal skolebestyrelsen mødes med børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) om sagen. Medlem af bestyrelsen Caroline Norén Stevns er ikke i tvivl om, at den tumultariske tid er gået ud over børnenes trivsel. Og lærernes.

»Lærerne har været en stresset periode igennem og mange kalder det en uholdbar situation, vi har opevet langtidssygemeldinger og lærere, der har sagt op«, fortæller Caroline Norén Stevns.

En anden forælder, Helle Frisenborg Markers, kalder situationen »kaotisk«.

»Måske er det styreformen i København med forskellige forvaltninger med borgmestre med forskellig partifarve, der ikke fungerer her, og som betyder, at der ikke bliver kooordineret. Det er jo den samme kommune, der laver lokalplaner for byggeriet, som beregner befolkningsprognoser og som bygger skoler. Alligevel er det gået galt«, siger Helle Frisenborg Markers.

Mentalt krævende

Tillidsmand for lærerne på Skolen i Sydhavnen, Kim Darving, har været med siden skolens første år. Han slår fast, at Skolen i Sydhavnen bliver en helt anden end den, arkitekterne oprindelig præsenterede.

»Stemningen på lærerværelset er stadig optimistisk, for lærerne er gået ind i opgaven med store entusiasme. Men det er også klart, at atmosfæren også efterhånden præges af, at man ikke helt forstår, hvad der skal ske næste år og næste år igen«, siger Kim Darving.