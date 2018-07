Så sker det: De historiske slagtergårde rives ned trods protester Nogle af de sidste bygninger fra det helt gamle Vesterbro i København forsvinder nu til fordel for boliger. Trods over 11.000 protestunderskrifter

Larvefødderne og den store grab taler deres tydelige sprog i disse dage på Enghavevej i København:

Bygninger væltes, mursten knuses, støvet står op i kvælende skyer inde i den gamle baggård.

For bare to år siden indstillede Det Særlige Bygningssyn de såkaldte slagtergårde til fredning på grund af deres »arkitektoniske og navnlig kulturhistoriske værdier«.

Hermed gav det sagkyndige organ, som rådgiver Slots- og Kulturstyrelsen, opbakning til både Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Københavns Bymuseum, der mente det samme: De gamle lave bygninger på Vesterbro, hvor der engang blev slagtet dyr og solgt kød, bør blive stående.

Men lige meget hjalp det.

Fredningsmyndighederne ville ikke frede området, men nøjedes med at kalde Slagtergårdene »bevaringsværdige« og overlod det historiske miljøs skæbne til Københavns Kommune.

Foto: Københavns Museum Sådan så Slagtergårdene ud indtil for få måneder siden, da der stadig var forretninger ud til gaden. De er væk nu.

Sådan så Slagtergårdene ud indtil for få måneder siden, da der stadig var forretninger ud til gaden. De er væk nu. Foto: Københavns Museum

Lille flertal for fredning

I de senest par uger er nedrivningen for alvor gået i gang.

I første omgang af baghusene fra slutningen af 1800-tallet, og alt går derfor efter den plan, som et lille flertal i Københavns Borgerrepræsentation bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Liberal Alliance sidste år stemte for - og som Radikale Venstre, SF og Enhedslisten satte sig i mod.

I skrivende stund har 11.554 skrevet under på en protest mod nedrivningen, og da lokalplanen for det kommende boligbyggeri skulle vedtages, blev der sendt 299 høringssvar til kommunen - langt de fleste af dem kritiske.

Status i dag torsdag er, at flere bagbygninger i gården, hvor der indtil for nylig var værksteder, nu er væltet omkuld, mens man ude fra gaden endnu ikke umiddelbart kan se omfattende nedrivning. Men det kommer.

Historieløst

Hanne Fabricius, der er historiker og en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen, har ikke vovet sig ind i gårdene for at se omfanget af ødelæggelserne, fortæller hun Politiken:

»De er nogen kulturløse og historieløse tosser, dem der har stemt for det her. Det viser, hvor København er på vej hen: At blive en rigmandsby. I stedet for at lave en plan, hvor bygningerne blev sat i stand og tænkt ind i bydelens liv, bliver det nye paladser for de velhavende«.

Foto: Jacob Ehrbahn Et kig ud mod Enghavevej indefra Slagtergårdene før nedrivningen gik i gang.

Et kig ud mod Enghavevej indefra Slagtergårdene før nedrivningen gik i gang. Foto: Jacob Ehrbahn

En af de beboere i Slagtergårdene, der blev boende længst, Kræn Larsen, begræder også nedrivningen. Politiken har før fortalt om, hvordan han følte sig presset til at finde væk, og at lejerne af ejeren af bygningerne, Jesper Reinhardt, blev tilbudt mellem 25.000 og 50.000 kroner for at finde et andet sted at bo - eller genhusning andre steder i byen.

Lejernes LO Hovedstaden mente ikke, at de tilbud overholdt lovgivningen, men mens nedrivningen nærmest var begyndt om ørerne på ham, opgav Kræn Larsen videre kamp og fik - trods alt - et større beløb af ejeren for at flytte.

»Det er sørgeligt, at det her bygningsmiljø nu forsvinder«, konstaterer han.