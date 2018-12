Bro i julegave til København: »Den kommer til at spare mig noget tid«

»Jeg kan bruge den her bro til at komme hurtigt på arbejde. De her broer åbner for, at folk cykler meget mere. Jeg cykler i forvejen, så den kommer ikke til at ændre på, hvor meget jeg cykler, men den kommer til at spare mig noget tid, og det er altid rart«, siger Jakob Hessellund, der er beboer i Sydhavnen.

Den nye bro bliver også rost af et ældre ægtepar, der bor på Lindholm i Sydhavnen. De har boet der i 11 år og nyder indtil videre, at bydelen hele tiden bliver fornyet. Det må bare ikke blive ved, siger Anne Marie Rommedahl, for Sydhavnen kan også blive for stort.

»Den kommer da til at betyde, at vi lettere kan komme rundt, for så kan vi cykle. Lige nu bruger vi mest vores bil, men nu er jeg lige blevet pensionist, så planen er, at vi skal bevæge os mere på cykel og til fods. Men der har jo været totalt boom de sidste 5 år, så jeg er spændt på, om det bliver for stort«, siger Anne Marie Rommedahl.