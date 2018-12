Privatskolerne på retur: Eleverne strømmer til Københavns folkeskoler - men det er dyrt for kommunen

Den københavnske folkeskole er ved at vinde terræn tilbage fra fri- og privatskolerne.

Alene i de første tre kvartaler af i år steg antallet af børn fra 0. til 9. klasse i Københavns Kommunes skoler med 714 flere børn, end der var budgetteret med. Det fremgår af tal fra kommunens børne- og ungdomsforvaltning.

En del af fremgangen skyldes, at friskolernes andel af byens elever på et par år er faldet fra 25 til 24 procent, og det glæder mange politikere på Rådhuset. Men det giver dem også panderynker. For udgifterne til at huse og undervise de ekstra elever betyder, at kommunens skolevæsen mangler over 40 millioner kroner i år.

I det kommende år betyder de øgede udgifter efter en politisk beslutning i Borgerrepræsentationen, at hver folkeskole får cirka 1 procent mindre per elev fra kommunekassen at undervise for.

Socialdemokratiets politiske ordfører i København, Jonas Bjørn Jensen, glæder sig over folkeskolens fremgang, men de medfølgende forringelser ærgrer ham samtidig: »Vi får flere elever ind i et folkeskoletilbud, der bliver dårligere netop på grund af elevtilstrømningen«, konstaterer han.

På landsplan har andelen af børn i privat- og friskoler i en årrække ellers været stigende, og chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl glæder sig over den nye udvikling i hovedstaden, som også ses andre steder:

»Privatskolerne i de tættest befolkede områder har ikke længere har et stigende antal af de mindste elever. Jeg forventer, at strømmen i landets øvrige byer på et tidspunkt går samme vej som i København«, siger hun.

Folkeskolens fremgang i København skyldes ifølge politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen blandt andet en milliardsatsning på renovering af skoler og investering i moderne skolebyggerier i byens nybyggerområder. Og så er et par muslimske friskoler lukket af myndighederne, og ved den sidste lukning havnede halvdelen af eleverne i folkeskolen.

S: Noget er galt

Men Jonas Bjørn Jensen mener, at når Københavns folkeskolesucces giver kommunen økonomiske problemer, er der noget galt med statens støttesystem,

Københavns Kommunes udgift til en elev i en fri- eller privatskole er 36.000 kroner, mens kommunen bruger 64.400 kroner per folkeskoleelev. En ekstraregning på 28.400 kroner, hver gang folkeskolen vokser med én elev i forhold til fri-og privatskolerne, viser kommunens beregninger.

»Politikerne på Christiansborg opfordrer os til at styrke folkeskolen, men resultatet af, at det er lykkedes København som en af de eneste kommuner i landet at få flere elever i folkeskolen, er, at vi skal svække folkeskolen igen ved at skulle spare et stort millionbeløb«, siger Jonas Bjørn Jensen.

Han finder det »vigtigt at finde en model, der gør det udgiftsneutralt at få flere børn over i folkeskolen«.

Medlem af Københavns Kommunes børne- og ungdomsudvalg for SF, Klaus Mygind, har selv tidligere som skoleleder været med til at kæmpe for, at forældre på Nørrebro i højere grad valgte folkeskolen. Han mener også, at der burde ske en omlægning af det offentliges støtte til fri- og privatskoler, som kunne frigøre flere midler til folkeskolen.

»Men i den store sammenhæng synes jeg, at det trods alt er vigtigere, at det er lykkedes os at gøre folkeskolen mere attraktiv«, siger Klaus Mygind.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) lægger i et mailsvar til Politiken ikke op til ændringer af finansieringen af folkeskolen:

»Folkeskolerne ligger under kommunerne, der selv fastsætter, hvor stor en del af det kommunale budget der skal gå til skoleområdet. Sådan er det under denne regering, og sådan var det også under den socialdemokratisk ledede regering«.