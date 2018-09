5 hjerter: Ny københavnerskole er rund, fræk, rå og fuld af ømhed Københavns nye runde folkeskole, Kalvebod Fælled Skole i Ørestad, er ren rumpoesi og naturkraft. Skolen, der er tegnet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter, fletter den skønneste krans om fællesskabet og viser vejen til børnefrihed på Fælleden.

FOR ABONNENTER

Ørestad er blevet godt 25 år gammel i menneskeår, men i bymæssig forstand er bydelen endnu en forblæst teenager. Lang, ranglet og præget af ubalanceret vokseværk mellem nord og syd. For optaget af sit unikke ydre til at erkende sin konventionelle indmad, udstyret med en ubemandet metro som rygrad og opdraget efter gammeldags retvinklede planlægningsprincipper. Der er ikke meget friskole eller Steiner-organisk fantasi over Ørestads vækst. Mere: ’Ind på række!’ eller hold fri i Field’s. Men vi håber allesammen på det bedste, ikke? At Ørestad med tiden vil overkomme sin usikkerhed, acceptere sit leverpostejfarvede hår og være noget for andre.