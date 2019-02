København kan købe sig til CO2-aflad med flere træer i byen

Konservativt forslag om klimakompensation kan finansiere plantning af flere træer i stedet for at sende pengene til tysk miljøorganisation.

Hellere lade træer i København støvsuge CO 2 end støtte klimaprojekter i fjerne ulande.

Det er økonomiudvalget i Borgerrepræsentationen enige om efter en diskussion af, hvad bystyret kan gøre for at udligne de CO 2 -udslip, kommunens flyrejser er skyld i.

Fakta KOMMUNENS FLYVETURE Der er stor forskel på mængden af flyveture, hver forvaltning står for. Her er oversigten over de i alt 2.492 flyrejser i 2017: Teknik- og Miljøforvaltningen: 718 ture

Socialforvaltningen: 313 ture

Økonomiforvaltningen: 418 ture

Sundheds- og omsorgsforvaltningen: 175 ture

Kultur- og fritidsforvaltningen: 294 ture

Børne- og Ungdomsforvaltningen: 478 ture

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen: 96 ture De ture har ifølge økonomiforvaltningens opgørelse medført et CO2-udslip på 442 ton. Kompensationen pr. ton ligger på cirka 125 kroner. Du kan selv se et overslag over CO2-udledningerne ved dine flyrejser på denne beregner.

Udvalget har netop stillet sig bag et forslag fra den konservative Jakob Næsager, der vil have undersøgt, om man i stedet for som planlagt at betale til en tysk klimaorganisation kan plante træer i byen og dermed opveje sin CO2-forurening.

»Det er rigtigt fint. Så er der sammenhæng mellem, hvor CO 2 ’en bliver skabt og hvor reduktionen så sker. Betalingen går ikke til et solcelleanlæg i den anden side af verden«, siger han.

Tysk organisation skulle udligne byens CO 2 -udslip

Økonomiforvaltningen havde over for politikerne indstillet, at man betalte til den tyske klimaorganisation Atmosfair, der støtter miljøvenlige klimaforbedringer i udviklingslandene.

Men det blev sendt tilbage til fornyet overvejelse i forvaltningen, der blev bedt se nærmere på mulighederne for at lave løsningerne i København i stedet for at købe sig til at få dem gennemført i andre lande.

»Jeg synes, vi løber fra regningen, når vi sender penge til en tysk organisation«, sagde Næsager op til afstemningen på rådhuset.

Han ser i stedet muligheder for at bruge pengene på træplantning i de parker, der planlægges i Amager Fælled og i Nordhavnen.