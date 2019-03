El-løbehjulsrod: Nu skal København lære af Aarhus-modellen

Der skal styr på de mange udlejningscykler og el-løbehjul, der i øjeblikket fylder og skaber frustration i Københavns gader. Og det kan Aarhus formentlig hjælpe med.

Mandag har et flertal i Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune besluttet, at forvaltningen skal gå i dialog med Transportministeriet om en ny model for udlejning el-løbehjul og cykler, som minder om den aarhusianske.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

I Aarhus har man lagt op til at tillade én virksomhed med maksimalt 500 udlejningscykler og én virksomhed med op til 150 el-løbehjul. I Københavns Kommune er der otte virksomheder, der gerne vil udleje el-løbehjul, og fem virksomheder, som vil udleje cykler.

»Vi vil blive ramt af et sandt kaos, hvis byens fortove og pladser pludselig skal rumme otte konkurrerende systemer for el-løbehjul og fem for udlejningscykler. Derfor er jeg glad for, at et flertal i udvalget har besluttet at følge Transportministeriets anbefaling om at hente inspiration i Aarhus«, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Transportministeriet griber ind

Transportministeriet opfordrede tidligere i marts kommunen til at søge gode råd i Aarhus. Det skete, efter at kommunen 5. marts oplyste, at de havde sendt en varsel om påbud til firmaerne Voi og Tier, som står bag udlejningen el-løbehjul. Donkey, som udlejer bycykler, fik også et brev.

Siden det i januar blev lovligt at køre på løbehjulene på cykelstierne, har de skabt frustrationer – særligt når de bliver parkeret rundt omkring i byen uden tilladelse.

Og når en lejer har parkeret løbehjulet på et offentligt område i byen, hvorefter en ny bruger overtager det, mener Københavns Kommune, at firmaerne bag løbehjulene udlejer dem fra offentlig grund – gågader, fortove og pladser – uden tilladelse.

De tre virksomheder har indtil fredag 22. marts til at komme med indsigelser, før kommunen vil vurdere, om de vil udstede et påbud om, at virksomhederne skal fjerne løbehjulene og cyklerne fra de københavnske gader.

Men det er altså kommunens opgave at finde en model for, hvordan de nye transportmuligheder kan indpasses i Københavns bybillede på en hensigtsmæssig måde, understreger Transportministeriet i et brev til Teknik- og Miljøudvalget 8. marts.

Det skyldes, lyder det i ministeriets brev, at der er et bredt politisk ønske om, at transportpolitiske målsætninger som omstilling til grønne transportmuligheder, mobilitet og deleøkonomi så vidt muligt understøttes.

Men Aarhus har ikke nødvendigvis løsningen på alle problemerne.

I forhold til de nye retningslinjer, som Københavns kommune vil gå i dialog med transportministeriet om, er der i øjeblikket ikke noget nyt i spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne udlejer fra offentlig grund uden tilladelse, oplyser Teknik- og Miljøudvalget.