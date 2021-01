For 11 år siden besluttede rådhuset at trafiksikre Istedgade: Men et stykke af vejen mangler stadig at blive bedre

Istedgade var for mange år siden en bred og fartvenlig gade gennem det centrale Vesterbro.

I dag er det meste af gaden trafiksaneret, så forholdene for cyklende og især gående er blevet lidt bedre. Men det er en sikring, der ikke er ført til ende. Det sidste stykke af gaden langs Enghave Plads er uændret og uden nogen form for beskyttelse af cyklister på strækningen.

Det skal der laves om på. Københavns Borgerrepræsentations teknik- og miljøudvalg skal næste uge tage stilling til et forslag om at få lukket det trafiksikkerhedsmæssige hul og få færdiggjort saneringen af Istedgade fra Flensborggade til Enghavevej. Et forslag, der vel at mærke forudsætter, at der findes penge til at sikre cyklisterne på strækningen ved efterårets budgetforhandlinger.

Der er behov for forbedringer, fremgår det af indstillingen til bystyrets folkevalgte: Der er »udfordringer med høj fart blandt bilister i retning mod Enghavevej, dårlige krydsningsmuligheder samt utrygge cykelforhold«.

Det kan - fremgår det af forslagene - forbedres med cykelstier og vejbump. Med i forslagene er en løsning for den cykelsti, der krydser Enghave Plads ud for Flensborggade. Der skal være en hævet flade på Istedgade, så bilerne ikke kan køre så stærkt på stedet, og cyklisterne dermed kan krydse gaden mere trygt og sikkert. Og ved Kristkirken skal der være en parkeringslomme til rustvogne, så begravelsesoptog ikke generes af bilister, der trykker hornet i bund, når de synes, at rustvognen holder i vejen.