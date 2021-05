Rudersdals borgmester skyder minimumsnormeringer ned: Vi kan ikke finde pædagogerne

På Nordvanggårdsvej i Birkerød materialiserer en lys murstensbygning, hvordan det går med børnetallet i nordsjællandske Rudersdal Kommune. Bag et byggehegn er en tidligere fritidsklub ved at blive omdannet til en daginstitution, der senere i år slår dørene op for 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. På nabogrunden ligger en anden nybygget institution, og andre steder i kommunen er yderligere to institutioner på vej.

Antallet af børn imellem nul og fem år vokser langt hurtigere, end de lokale politikere og forvaltningen havde regnet med. Alene sidste blev prognoserne overgået med 100 børn.

»Det svarer jo til, at man skal bygge en institution ekstra om året og finde 40 medarbejdere, ud over det, vi har planlagt. Det vælter ind med børn«, siger Rudersdals borgmester, Jens Ive fra Venstre.