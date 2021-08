»Meget, meget syret«: Socialdemokrater i vildrede efter Amager Fælled-afgørelse i retten

Man skal holde tungen lige i munden for at følge med i sagen om det voldsomt omdiskuterede byggeprojekt på Amager Fælled, der med en afgørelse fra Københavns Byret har taget endnu en drejning. Byretten har nemlig meldt sig klar til at nedlægge forbud mod byggearbejdet, under forudsætning af at borgergruppen Amager Fælleds Venner inden for en uge kan stille med en garanti på to millioner kroner.

Det har fået selskabet bag opførelsen af de 2.000 boliger, det delvis kommunale selskab Fælledby P/S, til foreløbigt at standse de maskiner, der var i fuld gang med det byggeforberedende arbejde.