Donationerne vælter ind: Over en halv million indsamlet til Amager Fælled-retssag

To millioner kroner.

Så mange penge skal Amager Fælleds Venner inden tirsdag i næste uge stille til rådighed, før byretten vil nedlægge forbud mod fortsættelse af byggeriet, som By & Havn sammen med Fælledby står for.

Det blev tirsdag middag afgjort ved Københavns Byret.

Og allerede syv timer senere har borgergruppen påbegyndt en indsamling og modtaget mange donationer. Det fortæller Steffen Rasmussen, der er formand for Amager Fælleds Venner, til TV 2 Lorry.

»Det er utroligt, hvad vi allerede har fået ind. Vi er nået 455.000 kroner«, siger han til TV 2 Lorry kort efter klokken 20.00.

Klokken 21.00 oplyser han til mediet, at indsamlingen har ramt 553.883 kroner.

»Det er lidt utroligt, så hurtigt det går«.

»Det er helt fantastisk, at vi har den kæmpe støtte, som vi har i denne her sag. Det afspejler også det, vi møder fra vores støtter. Der er rigtig stor opbakning til det her, og der er rigtig mange, som er utilfredse med, at vores myndigheder ikke træder til og gør det, de bør gøre«, siger Steffen Rasmussen.

Steffen Rasmussen fortæller, at man fik den første donation klokken 13.46, og at pengene fordeler sig mellem 3.734 donationer. Den største donation, der er givet, er 3.000 kroner.

Opbakningen får ham da også til at være optimistisk omkring indsamlingen og målet om at nå to millioner kroner.

»Som det ser ud nu, så tror jeg, at vi når det«, siger han.

Han tilføjer, at man foruden indsamlingen også vil tage kontakt til en række erhvervsdrivende, som tidligere har hjulpet Amager Fælleds Venner, og spørger, om de kan hjælpe med at stille garantien.