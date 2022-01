Alternativet foreslog et forbud mod lastbiltrafik i Københavns myldretid: Der sker ikke nok ulykker til at indføre det, lyder svaret

FÆRDSELSLOVEN

En bestemmelse i færdselsloven tillader, at kommunerne indfører indskrænkninger for trafikken, f. eks. ved at forbyde tung trafik i bestemte tidsrum.

Paragraf 92: Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning.

Det kræver imidlertid, at det skal være begrundet i færdselsmæssige hensyn og stå mål med omfanget af det indgreb, et kørselsforbud i myldretiden er for lastbiltrafikken.

