Partilederrunde: Pensionen skilte toppolitikerne, mens klimaet samlede dem - inden udlændingedebatten fik vreden og foragten frem

Pension også i fokus

Kort forinden havde de 13 partiledere diskuteret pension. I dag er pensionsalderen 65,5 år, mens den i 2030 vil være 68 år og i 2040 vil være 70 år. En førstegangsvælger på 18 år ved dette valg vil være 75 år, når personen går på pension.

Der var bred enighed om at hjælpe nedslidte danskere, efter en uge hvor en stor del af partierne var blevet enige om et pensionsudspil til netop nedslidte danskere. Men vejen dertil var ikke helt så ligetil.

Stridspunktet var i udgangspunktet, om Danmark har råd til, at folk ikke bliver længere på arbejdsmarkedet. Mens Pernille Vermund argumenterede for, at det er skørt, at politikerne bestemmer, hvornår folk skal gå på pension, fortalte hun om Nye Borgerliges ide til en ordning. Lavere afgifter og skattelettelser og en basisydelse, der gør, at man kan gå ned i tid. Lavere afgifter og skattelettelser var Anders Samuelsen helt klar til at støtte op om, men han understregede, at det ikke ville kunne lade sig gøre, når man fra politikernes side ikke er klar til at skære ned på den offentlige velfærd.

For Pernille Skipper var det afgørende, at borgere – også før de er nedslidte – kan gå på pension, så de kan tilbringe tiden med børnebørnene og i haven, mens Lars Løkke Rasmussen omvendt gjorde det klart, at der altså ikke var råd til, at raske mennesker går på pension. Og han fik støtte fra Konservatives Søren Pape Poulsen:

»Det er måske breaking news, men der er muligheden for at skifte job. Folk behøver jo ikke at fortsætte i det job, de har, når de er 16«, sagde han og gjorde det klart, at man ikke kender fremtiden eksakt og dermed konsekvenserne eller mulighederne, når pensionsalderen rammer 70 år. En ting, statsministeren også gav udtryk for.

Ideen om et pointsystem

Anderledes konkret var en af debattens nye deltagere, Klaus Riskær Pedersen. Han fortalte om ideen om et pointsystem, hvor man optjener point, så kan man trække sig tilbage. Brolæggeren vil i det tjene point hurtigere end it-udvikleren, der sidder i Tisvilde i en sommerhushave, som han forklarede.

Socialdemokraterne, hvis tanker om pension i en periode har været ukendte – og som heller ikke gik med i det nyligt præsenterede pensionsudspil fra en række af partierne, var mindre konkrete. Partiet vil ikke vente til 2040 på en løsning og i stedet afsætte tre milliarder kroner, så de mest nedslidte har rettigheden til at gå tidligere på pension.

»Du har brugt tiden på at sætte pensionsalderen op, vi har en løsning nu «, lød det fra Nicolai Wammen direkte henvendt til statsministeren.