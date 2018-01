Regeringen dropper plan om ambitiøse skattelettelser Endnu engang opgiver regeringen at lave en større skattereform. I stedet satser V-LA-K på hurtig og mindre aftale for et par milliarder kroner med DF.

Med kort varsel har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indkaldt til et pressemøde, hvor han oplyser, at regeringen dropper planen om ambitiøse skattelettelser.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen giver det ikke længere mening at koble forhandlinger om en skattereform sammen med forhandlinger om de udlændingestramninger, som Dansk Folkeparti har krævet til gengæld.

»Regeringen vil selvfølgelig meget gerne drøfte udlændingepolitik med Dansk Folkeparti. Men det skal være på udlændingepolitikkens egne præmisser, så vi laver den udlændingepolitik, Danmark har brug for, og den udlændingepolitik vi kan stå inde for, og ikke laver udlændingepolitik for at indfri en ambition på et helt andet område om, at skatterne skal sættes ned«, siger han.

I stedet vil Lars Løkke Rasmussen »fokusere kræfterne på det, vi er enige om«. I modsat fald frygter statsministeren, at man igen vil ende i et langstrakt tovtrækkeri, der ikke nødvendigvis ender med et resultat.

Planen er at lægge maksimalt pres på DF, så partiet ifølge regeringskilder ikke længere kan låse forhandlingerne med skrappe udlændingekrav. Regeringen har da også haft svært ved at se sig selv i flere af de krav, som DF har stillet for at skabe et decideret paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Den forhandling vil regeringen nu udskyde.

Konkret vil regeringen her og nu i stedet tilbyde Dansk Folkeparti, at man lave en hurtig og mindre aftale om skat.

I en sådan aftale vil man bruge provenuet fra dengang i 2015, hvor Venstre-regeringen sammen med DF, LA og K indførte integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet.

Dertil kommer penge, som blev skaffet, da man i sommer lavede en aftale om, at borgerne skal være længere på arbejdsmarkedet. De penge skal gå til at lave et jobfradrag og løse det såkaldte samspilsproblem, der handler om, at det for visse grupper ikke kan betale sig at spare op til pension, fordi de bliver modregnet i andre ydelser. Konkret er planen at lette skatten på indbetalinger til pension.

Netop en sådan aftale har Dansk Folkeparti erklæret sig åben over for at indgå, mens støttepartiet har afvist planerne om markante skattelettelser.

Planen var »ambitiøs skattereform«

Det var ellers planen, at V-LA-K-regeringen i denne uge ville genoptage de dramatiske forhandlinger om en skattereform og udlændingestramninger fra december.

I den forbindelse har partileder Anders Samuelsen (LA) kort før jul stillet i udsigt, at hele regeringen ville arbejde for at lave en »ambitiøs skattereform«.

Men det kommer altså ikke til at ske.

På den baggrund blev statsminister Lars Løkke Rasmussen, der tidligere har sagt, at han ikke vil være statsminister for enhver pris, spurgt, hvor længe han kan leve med, at han ikke kan få sin politik igennem.

»Jeg opgiver ikke mine planer«, svarer Lars Løkke Rasmussen, der vil flytte Danmark i den rigtige retning, men også »er nødt til at respektere, at jeg er i spidsen for en mindretalsregering«.