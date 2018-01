Økonom: Regeringen har »meget beskedent« beløb til skattelettelser Regeringen har godt et par milliarder til at lette skatten på pensionsindbetalinger og en milliard kroner yderligere til at lette skatten for de lavestlønnede.

Med beslutningen om at droppe en større skattereform har borgerne i Danmark udsigt til markant mindre skattelettelser end hidtil planlagt af regeringen.

»Det er meget beskedent«, siger økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet, der var medlem af VK-regeringens skattekommission.

I stedet for en »ambitiøs skattereform«, som partileder Anders Samuelsen (LA) har sagt, at regeringen vil arbejde for, så satser regeringen nu på en hurtig og langt mindre aftale. Ideen er kun at bruge de penge, der allerede er fundet ved hjælp af tidligere aftaler.

Det gælder blandt andet den pose penge, man fik hus, da Venstre-regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de konservative med fra 2015 indførte både kontanthjælpsloftet og den lave integrationsydelse til udlændinge. Den manøvre giver hvert år frem mod 2025 statskassen en milliard kroner, fremgår det af tal fra Finansministeriet.

Dermed er det umiddelbart umuligt for regeringen at leve op til de ambitioner, som den selv har skitseret. For i et udkast til en skattepakke fra august har regeringen blandt andet lagt op til at lette skatten for de lavestlønnede ved hjælp af et jobfradrag, der giver en årlig skattelempelse på 4.500 kroner. Men alene et sådant tiltag vil allerede efter 2020 koste statskassen mere end en milliard kroner om året. Og det stiger til 4,8 milliarder kroner om året fra 2023.

»Der er slet ikke råd til den størrelsesorden, der er foreslået. Hvis man kun har en milliard, så er det altså ikke ret mange mennesker, der kan få mere ud af det«, siger Bo Sandemann Rasmussen.

Ikke meget i arbejdsudbud

Foruden at lette skatten er det også en ambition for regeringen at øge arbejdsudbuddet, hvilket kort fortalt vil sige det samlede antal timer, som personerne i en befolkning ønsker at arbejde. Her batter et lidt højere jobfradrag ikke meget, fremhæver Bo Sandemann Rasmussen.

For på den ene side kan et højere fradrag hos nogle lavtlønnede skabe et incitament til at arbejde mere, fordi de får flere kroner og øre ud af indsatsen. Men på den anden side kan det afholde personer med en lidt højere indkomst fra at arbejde mere, fordi de relativt set får mindre ud af deres indsats.

»I bund og grund er det uden mærkbar effekt på arbejdsudbuddet«, siger Bo Sandemann Rasmussen og fremhæver, at det kan være problematisk med hyppige ændringer af skattesystemet, hvis man forventer, at folk skal reagere på ændringerne:

»Hvis man kun har så lidt at gøre med som en milliard, så er det lige før, at det er så lidt, at det ikke kan betale sig. Så er det bedre at gemme dem til en anden gang, hvor man kan pulje dem med andre penge og lave noget større. Med de her små ting er det lige før, man kan sige, at det økonomisk set ikke giver ret meget mening«.

Flere milliarder til pension

Den ene milliard kroner om året frem mod 2025 er dog ikke den eneste, som V-LA-K-regeringen har at lege med på baggrund af tidligere aftaler med Dansk Folkeparti.

I juni 2017 blev regeringen og støttepartiet nemlig enige om en ny aftale, der skal gøre det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom. I den forbindelse afsatte de en pulje mellem 2 og 2,5 milliarder kroner hvert år frem mod 2025. Ifølge aftalen fra dengang skal de penge bruges til at reducere beskatningen af pensionsindbetalinger. I øjeblikket er de regler nemlig skruet sådan sammen, at det for visse borgere ikke kan betale sig at spare op til pension, fordi de bliver modregnet i andre offentlige ydelser, det såkaldte samspilsproblem.